Arrecadação de impostos federais aumentou 18,3% em janeiro

A deputada federal Vanda Milan i- juntamente com o presidente do Imac, André Hassen – esteve nesta quarta-feira(23) no Ministério do Meio Ambiente em audiência com a dra. Julie Messias, diretora do Departamento de Ecossistemas da Secretaria da Amazônia e Serviços ambientais. Na pauta, a busca de parcerias para um trabalho conjunto a fim de fortalecer as políticas públicas ambientais no Acre.

A parlamentar, que desde o início de seu mandato teve a questão ambiental como bandeira política, é a deputada que mais alocou recursos em nível de emendas parlamentares para projetos ambientais no Acre. Dentre este projetos está a Carreta Ambiental- fruto de emenda de autoria da parlamentar no valor de 1,5 milhão -o programa tem à frente a Secretaria do Meio Ambiente em conjunto com outros órgãos do Governo do Estado e vem percorrendo todo o Acre.

O objetivo da Carreta Ambiental, destacou a deputada, é orientar os produtores rurais com vistas à educação ambiental que resulte em produção sustentada, com expedição do CAR(Cadastro Ambiental Rural), DAPs, legalização de títulos e outros documentos importantes a fim que o agricultor possa legalizar suas terras, trabalhar com respeito ao meio ambiente e produzir renda.“É um trabalho extremamente gratificante por vir em apoio ao produtor rural”, disse Milani. Ao reconhecer a importância do projeto, a dra. Julie Messias reiterou que seu ministério tem a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável dentre suas prioridades.

Imac

Já o pres. do Imac, André Hassem, lembrou que a nova sede da instituição em Rio Branco-uma obra de grande porte orçada em mais de R$ 6 milhões- será provavelmente inaugurada em maio. Segundo Hassem, a nova sede, além de abrigar todos os servidores, vai reunir todo o setor ambiental do Estado(licenciamento, cadastro ambiental rural e muito mais)como também será um local para receber o empreendedor, o agricultor e o homem do campo. “É um resposta do Governo Gladson Cameli aliado ao mandato da deputada Vanda Milani e o trabalho do secretário de Meio Ambiente, Israel Milani ,que num esforço conjunto concretizaram um sonho antigo dos empreendedores rurais”, afirmou.

No final da reunião no ministério, a deputada Vanda Milani reiterou sua disposição de trabalhar com um afinco ainda maior pela área ambiental, “ já que o uso sustentável dos recursos naturais é garantia de maior produção e produtividade do meio rural, assegurando emprego, renda e uma economia mais forte e robusta”.

