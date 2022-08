“Ao longo de muitos anos todos nós participamos das eleições e nunca ouvimos falar de fraude com relação à urna eletrônica. O Ministério Público, que é um dos órgãos responsáveis por garantir a democracia, reforça a sua confiança na Justiça Eleitoral. Vamos fazer tudo o que for possível para que o processo eleitoral possa transcorrer da melhor forma e para que tenhamos eleições democráticas mais uma vez no Brasil”, disse.

O ato foi conduzido pelo presidente do TRE/AC, desembargador Francisco Djalma. O Pacto pela Democracia também recebeu a adesão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Justiça Federal, Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal, Polícia Militar e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC).

Ao assinar o documento, as instituições assumem o compromisso de esclarecer os seus integrantes e a população sobre o funcionamento do processo eleitoral.

No evento, o procurador-geral ressaltou que algumas das ações previstas no documento já estão sendo realizadas no Ministério Público do Acre, e citou como exemplo a campanha ‘Democracia: Confirma’, lançada no mês de julho, com o objetivo de promover a conscientização e disseminar informações sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro e a importância do voto para a democracia.

Com a campanha, o MPAC considera a necessidade de combater o compartilhamento de informações falsas sobre o sistema eleitoral adotado no país, que tem sido uma prática constante, especialmente nos meios digitais.

Texto: Kelly Souza

Foto: Tiago Teles

Agência de Notícias do MPAC