Art Eventos promove mais uma edição do Baile do Hawaii na fronteira

A empresaria Gilma Lucena juntamente com o promoter Maylon e equipe, reuniu nesta semana no espaço Art Eventos, localizado na cidade de Epitaciolândia, uma coletiva com a imprensa e Digitais Influencers, para anunciar mais um grande evento.

No dia 12 próximo, irá acontecer a tão pedida festa, “Baile do Hawaii 2019”, onde promete uma grande festa para quem gosta da temática e um bom espaço para se divertir com a família e amigos.

Durante a coletiva, foi informado que terá quatro atrações, com direito a participação de DJ’s e o espaço Open Bar, aberto por seis horas, desfiles, Garota Tequila, segurança e, muita diversão.

Gilma destacou que os ingressos individuais e mesas, serão limitados.

O contato poderá ser realizado pelo número: (68) 99997-4048, ou na Papelaria Art Festa, em Epitaciolândia.

