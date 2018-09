ARCHIBALDO ANTUNES, DA CONTILNET

Resisti ao ímpeto de externar ideias no calor dos acontecimentos que marcaram o atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), na última quinta (6), no interior de Minas Gerais. Não foi fácil, sobretudo ante o que li da Sra. Andréa Zílio, secretária de Comunicação do governo Tião Viana. E também das palavras ditas pela ‘presidenta’ escorraçada do cargo Dilma Rousseff. Como bem sabemos, ambas – Zílio e Rousseff – são do PT. E o que alguns talvez não saibam é que o autor do crime contra o candidato do PSL foi filiado do PSOL. As duas siglas são de esquerda – o que não é apenas mero detalhe neste círculo de horrores a que assistimos, estarrecidos.

Em relação ao que disse a Sra. Andréa Zílio logo após o esfaqueamento de Bolsonaro – a sugerir que tudo não passaria de um golpe publicitário – alguns internautas foram precisos nas respostas que lhe deram. Eu, sinceramente, não poderia ter feito melhor.

Ainda assim, registro minha repulsa não apenas à pressa com que a secretária reagiu às primeiras notícias, tratando de desqualificá-las com base no mais pueril dos argumentos: não havia ‘sangue na faca’ usada pelo criminoso, conforme seu ‘laudo pericial’, feito através de imagens publicadas pelos jornais.

Mais grave que essa estultice – e vou explicar por que se trata de uma – foi a conclusão de que Bolsonaro se encarrega, de acordo com Andréa Zílio, de ‘espalhar ódio por onde passa’, e que, sendo assim, a ira alheia (em forma de tentativa de homicídio) não faria dele uma vítima.

Nem mesmo vou me dar ao trabalho de recorrer ao Código Penal para demonstrar o tamanho do disparate a que esta senhora, do alto de sua estupidez, achou por bem recorrer na tentativa de desqualificar o adversário político. Internautas e leitores – votem ou não em Bolsonaro – já identificaram a inconsequência de tão asinina ilação.

Resta lembrar apenas que dona Andréa Zílio ocupa um cargo no primeiro escalão da administração estadual, na condição de responsável pela comunicação social do governo. Daí a conclusão de que deveria ser menos precipitada em suas declarações públicas e mais perspicaz nos argumentos. Principalmente quando for abordar temas de tamanha gravidade como o foi o atentado a um candidato à Presidência da República.

Agora tratemos sobre a alegação da senhora Zílio de não haver sangue na faca. O gastrocirurgião Marcos Belotto, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, explicou a alguns jornais que se trata de um fato normal, “e ocorre porque geralmente o sangramento ocorre dentro da barriga e não fora”. A secretária, claro, não tem obrigação de saber disso, mas o problema é outro: ela recorreu à própria ignorância para sugerir uma orquestração midiática em favor de Bolsonaro.

Repercutidas as sandices de Andréa Zílio, ela foi – no sentido retórico do termo – espancada por leitores e internautas. E só então voltou à rede social para afirmar, desta vez em postagem no Facebook, não haver “dúvida” de que Bolsonaro fora vítima de um crime. A postagem reproduz o título de um artigo escrito por um dos escribas do site The Intercept Brasil – outro veículo dedicado a propagar as ideias da esquerda. Lá se pode ler, em outro artigo, que Jair Bolsonaro “(…) é o agressor e o agredido. Recebe a mesma violência que propaga”.

No mesmo tom, a ‘presidenta’ defenestrada do Palácio do Planalto afirmou que “Quando se planta ódio você colhe tempestade”. Na cadeira de presidente, Dilma plantou incompetência, e nós, agora, colhemos miséria.

E antes que digam que minha indignação é seletiva, quero lembrar que no dia 11 de maio deste ano, na coluna Pimenta no Reino, registrei o seguinte, por ocasião de um episódio em que um grupo de dirigentes e militantes do PT foi ameaçado por três homens: “(…) este colunista se opõe às ofensivas sectaristas e ao jugo da intolerância. O combate às práticas políticas que se supõem daninhas, contraproducentes ou nefastas deve se dar no campo das ideias e das eleições, durante as quais as armas vêm a ser os debates – e a munição, o discernimento. A investida de três indivíduos dispostos a sabotarem um encontro partidário composto por dezenas de pessoas é inadmissível até mesmo em uma democracia em desenvolvimento, como a nossa”. O título da coluna já deixava clara a minha posição sobre o assunto: “Ameaças feitas a petistas do Acre é afronta à democracia e um risco à civilidade”.

Esperei, portanto, as manifestações sobre o atentado a Bolsonaro por parte dos membros do PT. Sobretudo os do Acre. Nada vi.

Da senadora Gleisi Hoffmann, a expressão do repúdio só veio após ter sido cobrada pelo site O Antagonista. Mas isso é o de menos. Essencial é atentarmos para a inversão da lógica dos que recorrem à tática calhorda de acusar os adversários dos crimes que eles próprios costumam cometer. Em outras palavras, não foi Jair Bolsonaro quem dividiu o país e disseminou o ódio – isso coube ao PT durante os governos de Lula e Dilma. E até bem antes disso.

O apartheid que incita ao ódio e agrava as relações entre negros e brancos, héteros e homossexuais, pobres e ricos, empregados e patrões, mulheres e homens, e etc. é um método das esquerdas em todos os países nos quais chegaram ao poder. Essa tática de dividir as pessoas em grupos antagônicos, e assim submetê-las mais facilmente ao jugo dos poderosos, está descrita no livro mais famoso de Nicolai Maquiavel, publicado em 1532.

No Brasil, o último episódio de violência contra um postulante ao Palácio do Planalto ocorreu no dia 25 de julho de 1966, ainda no período inicial da ditadura militar. O alvo era o marechal Arthur da Costa e Silva. Os representantes da esquerda, na época, também afirmaram – ora veja o leitor! – que a bomba que matou duas pessoas da comitiva de Costa e Silva fora plantada por militares.

Não me parece coincidência o fato de que o atentado a Jair Bolsonaro tenha ocorrido em um ambiente acirrado pela prisão do maior líder da esquerda do país e pela deposição da sua sucessora. O ódio, nesse caso, se soma ao rancor.

Mas com isso não estou nem ao menos sugerindo que o PT seja responsável pela ação de um bandido que a imprensa afirma ter problemas mentais. E o fato de ele ter sido filiado ao PSOL não caracteriza qualquer indício de culpa da sigla no episódio criminoso. Ocorre que não me soa casual que Adelio Bispo de Oliveira, o agressor, tenha sido doutrinado nas cartilhas vermelhas.

Grosso modo, quando as esquerdas não fuzilam, enforcam ou esfaqueiam, tratam, no mínimo, de tentar assassinar a verdade.

