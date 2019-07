Com o tema “Reflorestando a Paz”, o RB Grafiiti 2019 reúne artistas do mundo inteiro neste fim de semana em Cruzeiro do Sul. O evento vai gerar uma verdadeira intervenção cultural na cidade, com a pintura de espaços públicos e pontos turísticos.

Esta é a primeira vez que o município participa das atividades, que se iniciaram na noite desta quinta-feira, 18, na Escola Craveiro Costa. “Para nós é uma alegria sediar um evento desta magnitude, que envolve tanta arte e grafiteiros de tantos países distintos, que vão nos auxiliar a despertar os nossos jovens para essa técnica artística”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Os grafites que serão pintados em Cruzeiro do Sul vão contar em grafites a história e cultura da região, fazendo alusão às populações indígenas, ribeirinhas e aos produtos de renome regional, como a farinha de mandioca.

“Estamos aqui, pós a etapa Rio Branco que foi um sucesso. Viemos a Cruzeiro do Sul trazer a arte do grafite, o workshop, as oficinas e todo o conhecimento à população, para que entendam como a nossa arte pode transformar a sociedade”, explicou um dos organizadores do evento, José Alberto Júnior, artisticamente conhecido como JR TRAZ.

A AquiryCrew, promotora do evento, conseguiu reunir uma gama de parceiros da iniciativa privada e pública para a realização desta edição do RB Graffiti. O apoio incondicional da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer possibilitou um verdadeiro encontro com a arte urbana no município.

Para o grafiteiro do Equador, Fernando Projota, o RB Graffiti lhe permitiu conhecer o Brasil e o Acre. “Esta é a primeira vez que saio do meus país e estou muito feliz em trazer um pouco da minha cultura para Cruzeiro do Sul”.

