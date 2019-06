Fatalidade ocorreu em Feijó, no interior do Acre

Na tarde deste sábado (29), os bombeiros de Feijó realizaram o resgate de um homem no Ramal do Armando, com entrada no km 10 na BR-364 sentido Feijó-Tarauacá.

João Laurentino, conhecido por ‘Tino’, estava trafegando em uma moto quando uma árvore caiu em cima dele segundo a esposa da vítima, Laurentino ficou preso entre a moto e a árvore e o veículo pegou fogo. Tino ficou no meio das chamas por cerca de 10 minutos até ser resgatado por moradores.

O socorro foi acionado, mas quando os Bombeiros chegaram ao local o rapaz já estava sem vida.

Devido a chuva, o ramal ficou intrafegável e os Bombeiros, que contaram com apoio das Polícias Civil e Militar, tiveram que percorres 5 km à pé. Para retirar o corpo da vítima foi necessário ser feito à cavalo até chegar aos quadriciclos.

O corpo foi levado para o hospital de Feijó para passar pelos procedimentos cabíveis.

