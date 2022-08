Árvore cai na BR -364 e interdita trecho no interior do Acre

Mudança no tempo fez as temperaturas caírem nesta sexta-feira (19), sendo a que a temperatura mínima registrada na capital é em torno de 18,4 ºC.

Vento forte e chuva em algumas áreas marcaram a madrugada desta sexta-feira (19), em Rio Branco, com a chegada de mais uma frente fria, que derrubou as temperaturas.

Conforme dados da Defesa Civil do município, foram pelo menos cinco ocorrências, uma delas de uma casa com risco de desmoronamento, e outras quatro de vistoria em árvores com risco de queda, mas sem gravidade. Os números podem aumentar ao longo do dia.

“São as rajadas que fazem com que ocorram os desastres, como quedas de árvores, destelhamentos, mas não fomos acionados ainda para destelhamento. Estamos indo a uma vistoria de casa no Bairro Vitória. E as árvores não chegaram a cair. Foram vistorias, e vamos ficar monitorando essa questão, a gente vai no local, verifica se está sadia. Mas, vale ressaltar que toda árvore oferece risco, às vezes maior ou menor”, explicou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

A mudança no tempo fez as temperaturas caírem nesta sexta, sendo a que a temperatura mínima registrada na capital é em torno de 18,4 ºC, o que mostra uma queda acentuada, já que a máxima foi de 35º C nessa quinta-feira (18).

Conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a chegada da frente fria derruba as temperaturas em todo o estado. A previsão é de céu encoberto com chuva a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais nas cidades do oeste acreano.

Conforme o meteorologista Alejandro Fonseca, a intensidade dos ventos registrados nesta madrugada variou entre 40 km/h a 60km/h, e está dentro da média prevista para a chegada da friagem.