“As pessoas voltaram a ter esperança de dias melhores”, diz Jorge Viana em visita ao Calafate

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, acompanhou nesta quinta-feira, 8, uma das auditorias que está sendo realizada pelo Estado do Acre, por meio da Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE/AC) e da Secretária de Estado de Infraestrutura (Seinfra), no programa “Ruas do Povo”.

A fiscalização ocorre essa semana no bairro Salim Farhat, no segundo distrito de Rio Branco. As auditorias estão sendo realizadas em todos os bairros que foram contemplados pelo programa e resultam de uma recomendação do MPAC que investiga possíveis irregularidades em sua execução. A promotora de Justiça Myrna Mendoza esteve presente no local acompanhando a auditoria.

Pelo MPAC, também estiveram presentes, técnicos da área de engenharia e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Os gestores explicaram que a mesma auditoria já foi realizada no bairro Isaura Parente. Ao término, a CGE/AC produzirá relatório técnico que deverá ser encaminhado ao MPAC.

“Nós vamos esperar a finalização das auditorias, receber os relatórios, notificar os envolvidos e tomar as providencias cabíveis”, explicou a promotora de Justiça Myrna Mendoza.