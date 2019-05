O presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Danniel Bomfim, esteve em audiência com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, representando o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), juntamente com a bancada federal do Acre para tratar do projeto que visa a aquisição de equipamentos de vídeoconferência para as unidades prisionais do Estado, na quinta-feira (09/05).

Para Danniel Bomfim, “a adoção da tecnologia contribui para agilizar as audiências, melhora a prestação jurisdicional, na redução do tempo de tramitação do processo, na segurança da população, tendo em vista que economizará nos gastos com a escolta de presos”.

A vídeoconferência trará celeridade no cumprimento de cartas precatórias, poderá favorecer o trabalho da Defensoria Pública, no atendimento em comarcas que ainda não tem defensor público e economizar com advogados dativos, garantindo o serviço por meio do equipamento.

“O projeto vai promover uma economia para o Estado, garantir a segurança de quem participa das audiências, das vítimas e testemunhas, para o alcance do objetivo que seria otimizar a prestação jurisdicional através da vídeoconferência”, confirmou.

O presidente da Asmac aproveitou ainda para requerer ao ministro da Justiça a inclusão do Acre no projeto piloto de combate ao crime organizado, buscando coibir os crimes na área de fronteira.

“A inclusão do Acre em um projeto piloto de combate ao crime organizado, justifica pela posição estratégica do Estado, por estar localizado na tríplice fronteira, local de disputa entre organizações criminosas pelo controle da distribuição da droga que escoa pelo país até o exterior. O tráfico promove e incrementa a criminalidade periférica. A extensa faixa de fronteira também facilita o tráfico de pessoas, drogas e armas, o que demonstra a necessidade da contribuição do governo federal na inclusão do Acre no projeto piloto”, disse.

O encontro com Sérgio Moro teve a participação da bancada federal acreana, entre os parlamentares estavam as deputadas Mara Rocha e Jéssica Sales, os deputados Alan Rick, Jesus Sérgio, que contribuiu para intermediar o encontro, além do senador Sérgio Petecão. Ainda participara o vice-governador Wherles Rocha, o secretário de Estado de Segurança, Paulo Cezar.

