O membro de uma facção identificado como P. H.M, de 16 anos, foi morto com um tiro na noite desta quarta-feira (2) em via pública durante uma tentativa de roubo a um policial militar no residencial Bom Sucesso, atrás do Via Parque na Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia militar, o policial a paisana estava trafegando em sua moto na rua no residencial, quando 5 homens não identificados em um carro se aproximaram, o menor desceu do veículo e com um revólver 38 abordou o PM o obrigando a descer da moto para roubá-lo. Na ação do bandido o policial sacou a pistola e reagiu acertando um tiro no abdômen do criminoso que ao ser atingido soltou a arma e ainda conseguiu correr cerca de 20 metros e caiu num terreno baldio. Os comparsas do assaltante fugiram do local ao ver o adolescente baleado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local o adolescente já se encontrava morto.

Policiais Militares do 3°Batalhão isolaram a área até a chegada do perito em criminalística, em seguida após colher as características do veículo usado na tentativa de roubo, fizeram rondas na região em busca de prender os outros envolvidos no crime, porém ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os membros da facção.

