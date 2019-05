Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na apreensão de um veículo roubado e na prisão do assaltante Alesson Ferreira Barroso, de 27 anos, na manhã desta quinta-feira (16) na Avenida Amadeo Barbosa, próximo a rotatória do Posto Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem, Alesson e um comparsa que não foi identificado, são acusados de roubar um Jeep Renegade da esposa de um policial militar.

De acordo com o Tenente Cleyton Nunes, a vítima havia deixado sua filha numa creche na região da parte alta da cidade, e ao entrar no seu veículo, foi abordada por criminosos armados. A mulher foi levada até uma área de mata e foi mantida refém por alguns minutos. Alesson pegou o carro e seguiu para região do 2° Distrito de Rio Branco, quando chegou na Avenida Amadeo Barbosa, a Polícia Militar foi acionada via Ciosp que veículo Jeep Renegade estava na região. Uma barreira foi montada e o criminoso foi preso próximo a rotatória do Posto Amapá.

Diante dos fatos foi dada voz prisão e o assaltante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o carro para os devidos procedimentos. O comparsa de Alesson conseguiu fugir. A vítima esteve na delegacia registrou o boletim de ocorrência e aguardou os trâmites para a restituição do bem.

