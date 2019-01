Dois menores, com idades de 14 e 15 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo, por volta das 19h:30, desta segunda-feira (28), no município de Rodrigues Alves – AC. Armados com uma pistola Glock e um simulacro de calibre de 380, a dupla teria tentado assaltar um policial militar em serviço e foram surpreendidos pela reação do PM que disparou contra os meliantes.

O menor de 15 anos atingido na região da virilha, foi encaminhado ao hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, passou por cirurgia e não corre risco de perder o órgão genital. O segundo envolvido, mesmo ferido na região da cocha esquerda, conseguiu escapar e só foi capturado na manha desta terça-feira, 29, após se descoberto escondido na casa da avó – ele também precisou ser levado à unidade médica de saúde para receber atendimento.

As armas utilizadas para ameaçar o policial foram recolhidas e entregue na sede da Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul.

De acordo com Major M Jorge, que responde interinamente pelo 6ª Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o policial agiu em legítima defesa, tendo êxito, devido destreza e preparo para atuar em situações que estrema capacitação.

