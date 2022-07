Assaltantes invadem casa e agridem idosa de forma brutal no Acre

Pais presentearam um celular para que a criança se entretece quando completou um ano de idade

Uma menina de dois anos está sofrendo as duras consequências do uso excessivo do celular, depois que seus pais lhe deram desde o primeiro ano de idade “para se divertir”.

No entanto, manter a garotinha quieta e calma com o aparelho a deixou com uma miopia severa, então ela agora precisa usar óculos com -9 dioptrias, o que equivale ao poder de focagem nas lentes do sistema ótico.

Além disso, de acordo com o Daily Mail, os pais perceberam que algo estranho estava acontecendo com a criança, quando a viram franzir a testa e apertar os olhos para poder dar uma boa olhada na tela do telefone.

Por isso, os pais a levaram para um check-up médico, onde o especialista da província chinesa de Jiangsu confirmou a má notícia.

Eles explicaram que uma pessoa com miopia leve tem uma pontuação de -0,5D a -3D, então o resultado do pequeno com -9D foi considerado alarmante.

Além disso, a Dra. Liu Li, do Centro de Atendimento Materno-Infantil de Ya##ngzhou, enfatizou que o dano é irreversível e pode até piorar à medida que ela envelhece.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças menores de um ano não devem ser expostas a telas elétricas por qualquer motivo; quanto aos de 4 e 2, o tempo máximo recomendado por dia é de uma hora.

Deve-se notar que, especialmente na China, as taxas de miopia estão crescendo de forma rápida e alarmante.

Por último, foi detalhado em um relatório geral que cerca de 500 milhões de chineses, quase metade da população com mais de cinco anos, sofrem de deficiência visual; 450 milhões têm miopia e as taxas aumentaram.

