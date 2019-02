O taxista chamado Levi Galdino foi morto por 4 tiros no Bairro Amoty, em Senador Guiomard na noite desta segunda-feira (18).

De acordo com informações de populares, um homem teria chegado próximo de Levi, com uma arma de fogo, e efetuado os disparos.

O criminoso segundo testemunhas saiu andando do local tomando rumo ignorado e deixando os moradores do bairro e da cidade perplexos com tamanha a violência no Quinari nos últimos dias.

Fonte: Portal Quinari

Comentários