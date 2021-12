Assassinos de motorista de aplicativo são julgados nesta quarta-feira, dia 15

Aconteceu no Fórum da Comarca de Braisléia nesta quarta-feira, dia 15, o julgamento das pessoas envolvidas no assassinado do motorista de aplicativo, Airton Fernandes Ferreira, assassinado em março deste ano, com vários tiros em um ramal localizado no km 10, da BR 317 (Estrada do Pacífico).

O caso foi investigado pela equipe da Polícia Civil de Brasiléia, sob o comando da delegada titular, Carla Ivane, que conseguiram identificar os envolvidos diretamente, inclusive os executores. São cerca de sete pessoas que estão envolvidas no caso e serão julgadas por júri popular.

o julgamento teve início por volta das 8h00 e deverá durar todo o dia desta quarta-feira. O caso repercutiu na época e graças a investigação da Polícia Civil, puderam identificar que os acusados também estiveram envolvidos em outro crime no lado boliviano, na cidade de Cobija, lado boliviano.

Mais informações a qualquer momento.



