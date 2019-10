Os municípios de Brasiléia e Capixaba registraram o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Por

Os assentamentos da reforma agrária foram os que mais queimaram em outubro, diz o boletim desta quarta-feira (30) da Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

São 100 focos de calor registrados nos assentamentos de 1/10 até 30/10.

No total, outubro registra 311 focos de calor. Do início do ano (1/1/2019) até ontem (29/10/2019), o município de Feijó apresentou maior acumulado de focos de queimadas, entretanto os municípios de Brasiléia e Capixaba registraram o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Foram registrados 107.383 focos de queimadas na Amazônia em 2019, segundo o satélite de referência (AQUA TARDE), dos quais 27.1% localizavam-se no estado do Mato Grosso (29.122), 19.1% em Pará (20.530) e 12.1% em Tocantins (12.972). O Acre ocupa o 7° lugar no ranque (6.3%), com 6.714 focos de queimadas (CPTEC/INPE, 2019).

Comentários