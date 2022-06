Assessor da Fecomércio-AC comenta volume de empregos formais no Brasil, destacados pelo Caged

Situação não se reflete no Acre, de acordo com assessor

O País gerou, em maio deste ano, 277.018 novos postos de trabalho formais, conforme dados do novo Cadastros de Empregos e Desempregos (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nesta terça-feira, 28. Segundo o assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó, no Acre, no entanto, somente 14 dos 22 municípios do Estado apresentaram saldos positivos de emprego, indicando mais desligamentos do que admissões.

De acordo com o Caged, no mês passado, no mês passado, foram registrados 11.960.960 admissões e 1.683.960 desligamentos no Brasil. Conforme indicado no levantamento, os setores que mais geraram emprego foram os de serviços, no qual demonstraram recuperação com um saldo de 120.294 novos postos, seguido pelas atividades ligadas ao comércio, com 47.557 novas contratações.

O estudo aponta ainda que de modo geral todos os setores da economia, inclusive dos empregados domésticos, apresentaram resultados positivos, exceto para o setor da indústria de eletricidade e gás, com redução de 127 postos.

A situação não se reflete no Acre, ainda segundo Egídio. “Os municípios que mais contrataram em maio deste ano foram Rio Branco, com 640 novos postos; Sena Madureira, com 91 novas vagas; Rodrigues Alves, com 68, e Feijó com saldo de 58 novos postos de trabalho”.

Ainda em termos de saldos, Jordão, Santa Rosa e Porto Walter foram os municípios nos quais não houve alteração no balanço, tanto de contratações, quanto de desligamentos. Já Bujari, Marechal Thaumaturgo e Senador Guiomard, ao contrário, diminuíram o número de contratações, apresentando resultados negativos.

“Com o total de 888 novos postos de trabalho criados no mês de maio deste 2022, o Estado, de modo geral, demonstra resultado inferior ao observado no mesmo mês do ano anterior, onde ocorreram 1.569 novas contratações”, explicou o assessor.

A constatação indica ainda que no acumulado do ano, o saldo de empregos em todo o Estado foi de 3.205 vagas, sendo que ocorreram 20.715 contratações e 17.510 desligamentos, número um pouco menor do que o observado no acumulado de janeiro a maio de 2021, quando foram geradas 3.913 novas vagas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários