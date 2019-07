Com endereço fixo a mais de um ano na cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre, o empresário Allison Ferreira juntamente com sua sócia proprietária Drª. Etzel Et, abriram mais um escritório de apoio para àqueles que procuram ingressar na carreira de medicina no país vizinho da Bolívia.

Vários serviços estão disponíveis que vão desde traduções de documentos e trâmites entre os dois países, são oferecidos quase 30 tipos de trabalhos para que o sonho de ingressar em uma das faculdades na Bolívia.

Para tranquilizar ainda mais, toda estrutura de estudos está montada com salas climatizadas, computadores com acesso à internet, livros, digitação de trabalhos e orientação, xerox, equipamentos (esqueletos) anatômicos, como o novo empreendimento da assessoria estudantil (Livraria Estudantil), que foi estala em frente ao prédio da Universidade Técnica Privada (UNITEPC), em Cobija.

“Oferecemos todos os serviços de trâmite aos nossos clientes, desde sua chegada à rodoviária de Brasileia, matrículas e reservas na universidade, curso preparatório de três para a prova de ingresso na faculdade boliviana, aulas do idioma espanhol, orientação para locais de moradia, dentre outros.

Os interessados nos serviços da Assessoria Estudantil/Livraria Estudantil podem obter maiores informações por meio dos telefones:

(68) 99902-7220, 99207-2299, 3546-3304, 99933-1517 e 7708-6008/Boliviano.

A empresa (Assessoria Estudantil), fica localizada à Avenida prefeito Rolando Moreira, nº 181 – Centro, em Brasileia – Acre.

Livraria Estudantil – Livros de Medicina em geral, rua (Calle): Bruno Racua – Centro de Cobija em frente a universidade UNITEPC.

