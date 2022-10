Assis Brasil realiza última e maior motocarreata em apoio a Gladson Cameli

A última pesquisa do Instituto IPEC, encomendada pela Rede Amazônica divulgada nesta sexta-feira, 30, mostrou que o candidato à reeleição ao governo, governador Gladson Cameli (Progressistas), se mantém na liderança com 53% das intenções de voto, seguido do candidato, ex-senador Jorge Viana (PT) que pontuou 24%.

Em seguida, vem a deputada federal Mara Rocha (MDB), com 9% .O senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), vem em quarto com 8%, o senador Márcio Bittar (UB) tem 4%. David Hall (AGIR) e Nilson Euclides do PSOL não pontuaram.

Cenário de 2° turno

A pesquisa mostrou que em um eventual segundo turno o candidato Gladson Cameli lidera com 62% das intenções de votos, seguido por Jorge Viana que pontuou 29%. Brancos e nulos somam 6%, não souberam ou não opinaram 2%.

O Instituto ouviu 800 pessoas entre 28 a 30 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AC – 04487/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

