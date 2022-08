Assis Brasil recebe prefeito da região Sul para troca de experiências

Nesta sexta-feira, 5, último dia do calendário eleitoral, os partidos Progressistas, PT, MDB, PSB, União Brasil, Podemos, PL e Republicanos, deixaram para realizar as suas convenções partidárias onde definirão para as eleições suas chapas majoritárias e de deputados estaduais e federais.

Até o momento, apenas o PT e o Progressistas mantém mistério sobre suas respectivas decisões. Os petistas devem anunciar o candidato ao governo – contudo, o nome está guardado nas sete chaves. Já o ex-senador Jorge Viana deve mesmo se oficializar candidato ao senado da República. O ato de convenção ocorrerá às 17h na sede do PT, na Avenida Ceará.

Já o PP que buscará a reeleição do governador Gladson Cameli, ainda não definiu quem será o vice e o candidato ao senado, porém, até o momento, a senadora Mailza Gomes deve ser a candidata majoritária da chapa. Já o ungido a vice deve sair do trio Socorro Neri, Alysson Bestene e Rômulo Grandidier. A convenção está marcada para às 17h, no Ginásio do Sesc Bosque.

As chapas definidas até o momento que vão oficializar as candidaturas são a do MDB que terá a deputada federal Mara Rocha postulante ao governo e a professora Márcia Bittar concorrendo ao senado da República com o pecuarista Fernando Zamora de vice de Rocha. Já o União Brasil vai lançar oficialmente a candidatura do senador licenciado Márcio Bittar ao governo com o deputado federal também licenciado Alan Rick concorrendo ao senado. A convenção do MDB vai ocorrer às 18h no Gran Reserva. Já a do União Brasil deve ser mais cedo, às 14h na sede do partido.

As demais convenções não trarão muita surpresa, a do PSB vai oficializar a candidatura do deputado estadual Jenilson Leite ao senado da República às 17h:30min no Afa Jardim. Haverá também a convenção do PL às 17h na Livraria Paim. Já a do partido Podemos e Republicanos, ambas ainda não foram divulgadas pelas assessorias das respectivas siglas.

