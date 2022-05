Assis Brasil se prepara para receber turistas e aquecer comercio local após dois anos de pandemia

Neste final de semana, nos dias 13, 14 e 15 de maio, o município de Assis Brasil estará realizando uma extensa programação alusiva aos 46 anos de emancipação política. Segundo o prefeito Jerry Correia, essa programação estará sendo muito bem organizada, já que a cidade está se preparando para receber muitos convidados e turistas.

O município de Assis Brasil está localizado no extremo Norte do estado do Acre, na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia), sendo fundado em 14 de maio de 1976, antes apenas conhecida como uma pequena vila ligada ao extinto Seringal Paraguaçu.

Hoje, com cerca de 7500 habitantes, sendo que na maioria é rural e indígena, está tentando voltar a normalidade, realizando uma grande festa. “Estaremos recebendo o governador do Acre, Gladson Cameli, onde estará entregando algumas obras aqui no município como a ponte que liga o Bairro Cascata ao centro da cidade, entre outras”, disse.

Com a festa que irá durar cerca de quatro dias, já que acontece no dia 12, a festa gospel no ginásio esportivo, os comércios esperam faturar alto. Além de convidados e turistas brasileiros, também estarão abrindo espaço para os comerciantes bolivianos e peruanos.

“Será uma grande festa e todas as formas. Estamos felizes em poder realizar essa festa com desfiles, presença de bandas, turistas e ver muitas pessoas felizes na cidade. Quero agradecer o governo do Acre, na pessoa do governador Gladson Cameli e seus secretários, além de muitos parceiros de nossa cidade que estão juntos neste dia”, destacou o prefeito.

