Associação Comercial de Brasileia e Epitaciolândia empossa nova diretoria para o biênio 2019/2020

Durante uma pequena reunião ocorrida no auditório do Sebrae na cidade de Brasiléia, nesta segunda-feira, dia 25, onde estiveram presentes a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia – ACEBRA, foi apresentada a nova diretoria que estará no biênio 2019/2020.

A engenheira florestal, Inês T. Melo Onofre, foi eleita a nova presidente da Associação, juntamente com amigos comerciantes que irão compor a parte administrativa. O evento contou com a participação do presidente da Federacre, Rubenir N. Guerra, de representantes do Sebrae, Acisa, Polícia Militar, Bombeiros, Exercito Brasileiro, Receita Federal, Prefeitura, vereador, convidados e sociedade civil organizada.

Após dois anos à frente da Associação, Antônio Neto, o Nino, que estará se mudando para outro Estado do Brasil, comentou do desafio de tentar buscar meios para que os comerciantes tenham mais representatividade, juntos aos órgãos públicos, uma vez que são os geradores de emprego e renda no País, de uma forma geral.

“O dever foi cumprido. Tivemos vitórias e derrotas neste tempo e aprendemos muito. Quero agradecer a todos pela confiança e espero que tenha contribuído para o bem melhor da nossa categoria”, disse Nino em sua despedida.

Para o presidente da Federação das Associações Comerciais do Acre – Federacre, Rubenir N. Guerra, disse que o setor teve cerca de três anos estagnados no Estado, “hoje nós vemos um novo momento (…) e temos um novo governador que tem uma visão diferente para o agronegócio, e vejo que nossa atividade empresarial vai melhorar”, destacou.

Já para a nova presidente da Acebra, Inês Onofre, destacou que estará com uma nova metodologia para fortalecer o setor na regional. “Temos uma área de fronteira forte e estamos desassistidos e vamos em busca de parcerias como a Sefaz, Receita Federal, além de já estarmos elaborando um plano de trabalho junto com os comerciantes”, disse.

Também destacou que a Acebra vem atuando a 15 anos na fronteira e pretende ‘jogar’ na mesa das autoridades, as necessidades que vem passando os empresários e está convidando os pequenos e médios para fortalecer a categoria. “Sei que as vezes é chato fazer parte de uma associação, mas precisamos ser fortes unidos”, finalizou a nova presidente.

1 de 21

Veja vídeo.

Comentários