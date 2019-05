Aconteceu na cidade de Brasiléia nesta quinta-feira, dia 23, um encontro onde reuniu diversos segmentos da sociedade, comerciantes e representantes da Suframa, Associação Comercial de Brasiléia (Acebra), e Epitaciolândia, da Federação da Indústria e do Comércio do Acre, Sebrae, Bancos, dos prefeitos dos Municípios de Brasiléia e Assis Brasil, e representante de Epitaciolândia.

A pauta em questão, foi a construção do Shopping Popular que teve sua ideia iniciada pelo antigo presidente da Acebra, Joaquim Lira, após as enchentes do rio Acre nos anos de 2012 e 2015, quando vários comerciantes do antigo centro comercial, perderam seus estabelecimentos com o desbarrancamento da encosta.

O antigo centro comercial praticamente se mudou para a parte alta da cidade, na Avenida Manoel Marinho Montes, onde muitos receberam o aluguel social, mas não foi o bastante. Foi aí que surgiu a ideia da construção de um espaço no antigo terreno da Eletroacre, mas, que passaria por um processo burocrático.

Quatro anos após a última enchente, nada foi resolvido e sequer o terreno foi doado definidamente ao município. “Esse tema sobre o Shopping Popular já vem acontecendo e pouca coisa prosperou. Então, nós estamos com Fieac, Sebrae e Acebra, com ideal de levar essas demandas para às autoridades da Capital, pra ver como podemos abreviar ao máximo junto aos parlamentares do Acre”, destacou José Adriano Ribeiro, presidente da Federação das Industrias do Acre – Fieac.

Já para a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, disse que; (…) sabemos das dificuldades que passamos com os comerciantes na época. Nós não tivermos manifestação da celeridade tanto do projeto, nem de alocação de recursos, nem de doação da área nem para a Prefeitura, nem para a Associação comercial. A atual presidente já fez algumas tratativas junto ao Governo e estamos esperando ansiosos para poder ajudar (…) “, disse a gestora.

Já para a atual presidente da Acebra na fronteira, “Estamos desde 2016 trabalhando para que possamos dar segmento ao projeto do Shopping Popular. Em 2017 tivermos dois Pereceres de Desembargadores do Acre onde diz que o terreno precisa ser reclamando e o governo não tem com ficar pagando aluguel social para os comerciantes. Então, precisamos pensar daqui dois ou três anos e, porque não construir o Shopping? Nós temos a necessidade de alavancar o comercio e atualmente, o dinheiro está circulando encima do funcionalismo público e precisamos inverter esse processo”, disse Inês Tiziana.

Outras pautas também foram levantadas no encontro. Foi comentado que já houve denuncias ao comercio estrangeiro ilegal junto à Receita Federal, Sefaz e Ministério Público, como também as cobranças de impostos, uma vez que o governo do Estado na gestão passada, teria dado garantias de amenização após a enchente de 2015.

Presidente da Acebra, Inês Tiziana, fez questionamentos e espera poder ter apoio de vários setores para poder realizar esse sonho na fronteira.

