A Associação Sorriso Amigo localizada em Brasiléia, que recentemente passou para a categoria de ‘instituição pública’ sem fins lucrativos e que tem como finalidade, ajudar pessoas acometidas de câncer e outras doenças, ganhou mais um grande parceiro através da diretoria do hospital regional Wildy Viana.

Coordenada pelo psicólogo Weliton P. Silva, mais conhecido por ‘Dr Eco’, que realiza uma busca incansável de meios para montar uma estrutura e ajudar quem realmente precisa, recebeu através do diretor do hospital, Dr Rodrigo Santiago, juntamente com Jurema Cinthya Feijó, Gerente Administrativa e da Gerente de Assistência, Joelma Pontes, a doação de três computadores com monitores e uma impressora.

Esses equipamentos que seriam praticamente descartados, irão servir para o trabalho administrativos da Associação. “Como nós vivemos de doações, o que chega é muito gratificante e vamos honrar. Essa parceria é importante por que vamos melhorar nosso atendimento com a população e os pacientes portadores de câncer”, destacou Dr Eco.

Já o diretor do hospital Wildy Viana, destacou o trabalho voluntário da Associação, “…é uma pequena parcela de contribuição inicial e pretendemos ajudar com muito mais dentro das nossas possibilidades. Essa é a participação do Estado do Acre, juntamente com o hospital e gestão onde reconhece esse esforço de ajudar pessoas que precisam. É um grande prazer em colaborar com uma parte ainda que pequena…”, destacou o doutor Rodrigo Santiago.

Ouça as entrevistas e veja como ajudar a Associação Sorriso Amigo.

Entrevista com Dr Eco:

Entrevista com Dr Rodrigo Santiago:

