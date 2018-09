Nesta quinta-feira (13), durante reunião do candidato a vice-governador do Acre, Major Rocha, com profissionais ligados a segurança pública do estado, as Associações Militares da Polícia Militar (APRAPMAC, AME/AC, Clube ST e STG PMAC) manifestaram apoio à candidatura de Gladson Cameli ao governo.

Conforme consta na carta entregue ao Major Rocha, a decisão das associações foi tomada em conjunto após análise das propostas de todos os candidatos que concorrem ao governo do estado.

Em trecho do documento, eles justificam o apoio numerando uma série de problemas que afetam a sociedade como o número crescente da criminalidade no Acre, tornando Rio Branco a capital mais violenta do país, bem como a forma como a instituição polícia e seus integrantes são tratados. Além disso, expõe a defasagem do efetivo e as condições precárias de trabalho.

A carta aponta ainda outro entendimento das associações que é a necessidade urgente de mudança da realidade acreana através da substituição democrática do atual grupo político que está à frente do governo do estado para assim, o povo alcançar dias melhores.

Ao final da nota, as associações se colocaram à disposição de Gladson Cameli e Major Rocha para ajudar na mudança pelo Acre para que o estado possa sair de um cenário marcado pelo medo e volte a ser lugar de esperança.

Por ser egresso da Polícia Militar, Major Rocha não conseguiu disfarçar a emoção ao tratar dos temas relacionados a segurança pública, principalmente ao relatar fatos que tem constatado em visitas ao interior do estado.

“Temos nos deparado com situações precárias. Falta de contingente, falta de combustível para viaturas, falta de fardamento, entre muitos outros problemas. A segurança tem sido tratada com desdém. Mas, temos a oportunidade de mudar essa página. Entendemos que é preciso valorizar aqueles que dão a vida por nós”, disse o candidato a vice-governador.

Para Major Rocha, é preciso que haja um governo comprometido em dar respostas para a sociedade que vive à mercê dos bandidos, bem como com a valorização profissional e com as condições de trabalho dos operadores da segurança pública.

O evento também foi marcado pelo lançamento da candidatura de Cadmiel Bonfim (PSDB) a deputado estadual e da candidata a deputada federal, Mara Rocha (PSDB). O candidato ao senador, Márcio Bittar (MDB), também participou do evento.

