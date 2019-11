As associações de bairros relacionadas ao MAS e os agricultores das 20 províncias assinaram um pacto de unidade para bloquear lugares estratégicos na demanda pela renúncia da Presidente Jeanine Añez e da prefeita de El Alto.

A Federação de Conselhos de Vizinhança (Fejuve) de El Alto, relacionada ao Movimento ao Socialismo (MAS) e líderes camponeses das 20 províncias de La Paz, assinaram ontem um pacto de unidade para radicalizar suas medidas de pressão com o fechamento do aeroporto internacional de El Alto e o bloqueio da fábrica de Senkata. Uma medida que será seguida a partir de hoje, de acordo com o documento assinado por seus representantes.

Os confrontos de ontem em torno da fábrica de Senkata deixaram seis mortos. As autoridades denunciaram ações terroristas responsáveis ​​por vândalos que não vivem na área que poderiam causar milhares de mortes ao explodir dinamite perto de combustíveis.

Segundo o documento, o pacto da unidade inclui quatro pontos: a renúncia da senadora Jeanine Añez, a massificação do bloqueio indefinido, o fechamento total do aeroporto internacional de El Alto, impedindo a saída de combustíveis da usina de Senkata e a renúncia do Prefeito de El Alto, Soledad Chapetón.

Com Página Siete

Comentários