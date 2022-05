Atacante Robert Lewandowski diz que sua história no Bayern acabou

Por Edmilson Ferreira

A Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de Rondônia e Acre lançou edital de concurso de redação com o tema “Aprendiz ao Mestre: faça parte desse projeto”. A iniciativa é direcionada a estudantes e professores vinculados ao 8º e 9º ano de escolas estaduais e municipais nos estados de Rondônia e Acre, os quais podem ser premiados com notebooks e tablets. As inscrições gratuitas iniciaram nesta segunda quinzena de maio e seguem até 4 de julho.

Após a escola interessada se cadastrar, a Comissão sorteará a escola que terá direito a indicar os professores para participarem da aula de capacitação, desde que apresentem 15 participantes de cada ano. Se a escola não tiver o número mínimo, uma nova escola será sorteada. Com o critério atendido, a instituição pública de ensino poderá inscrever até 20 alunos, os quais poderão se inscrever diretamente na secretaria da respectiva escola. É necessária a autorização do responsável legal do estudante.

Os alunos elaborarão, na própria escola, uma redação dissertativa escrita a mão com o tema “As vantagens de ser um aprendiz”, em folha de papel com pauta com no mínimo 20 linhas e máximo 30 linhas. Na dissertação os alunos não devem dar caráter institucional ou comercial com fins publicitários ou de promoção pessoal a pessoas físicas, jurídicas, organizações ou clubes, sob pena de desclassificação.

Cada aluno concorrerá na categoria designada a cada faixa etária. É de responsabilidade dos alunos custear os materiais utilizados para desenvolver os trabalhos. Após a finalização das redações dissertativas, os trabalhos deverão ser digitalizados e encaminhados ao e-mail [email protected] Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos passarão a fazer parte do acervo da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT-14.

A premiação vai acontecer da seguinte forma: 1º aluno colocado do 9º ano: 1 Notebook LG Ultra PC; 1º aluno colocado do 8º ano: 1 Notebook Happy K131 Intel; Professor do 1º aluno colocado do 9º ano e Professor do 1º aluno colocado do 8º ano: 1 Tablet marca Samsung, modelo Galaxy Tab A6, para cada; 2º aluno colocado do 9º ano: 1 Tablet marca Samsung, modelo Tab A; 2º aluno colocado do 9º ano: 1 Tablet marca Samsung, modelo Tab A. Os prêmios serão entregues no dia 10 de agosto de 2022, durante a Semana da Aprendizagem.

A Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem é composta pela desembargadora do Trabalho Maria Cesarineide de Souza Lima e pelas juízas do Trabalho Soneane Raquel Dias Loura, Fernanda Simões Cavalcante Maenishi e Daniele Adriana Stanislowski.

