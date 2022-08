Athletico bloqueia o Palmeiras, quebra invencibilidade de mais de três anos e se aproxima de final da Libertadores

Furacão leva vantagem mínima e coloca pressão no bicampeão Palmeiras. Athletico tem atuação com a cara de Felipão e fica a um jogo de retornar à finalíssima pela segunda vez na história

Com grande atuação, o Athletico travou o Verdão na primeira etapa e marcou com Alex Santana. No segundo tempo, o time rubro-negro controlou o adversário mesmo com um a menos por quase 30 minutos.

A vitória simples pode parecer pequena, mas coloca pressão e tira o conforto do atual bicampeão da Liberta. O triunfo tem ainda mais peso por quebrar uma invencibilidade de 1.246 dias (três anos e quatro meses) do Palmeiras como visitante na competição.

O time paulista vinha de uma sequência de 20 jogos sem perder fora de casa, com 14 vitórias e seis empates. A última derrota tinha sido em 2 de abril de 2019 para o San Lorenzo, também por 1 a 0. No geral, seja em casa ou longe de seus domínios, eram 18 partidas invictas.

Além disso, o Athletico de Felipão fez o Palmeiras de Abel Ferreira sair atrás de um confronto eliminatório na Libertadores pela primeira vez. Basta um empate para avançar. O treinador de 73 anos que também busca seu terceiro título, contudo, foi expulso e ficará fora de beira no gramado na semana que vem.

Temos que nos preparar para fazer um jogo igual ou até melhor. Sabemos do peso do Palmeiras, mas fomos muito bem na parte tática, estudamos bastante e fomos felizes. Vencemos a primeira parte, mas tem a segunda. Será difícil, porém temos condições

Felipão optou por usar três volantes no meio e tirou David Terans, artilheiro e garçom rubro-negro na temporada. Além disso, ele colocou Vitinho e Vitor Roque no ataque, nas vagas de Cuello e Pablo.

O time rubro-negro iniciou com marcação no 4-1-4-1 e encaixes curtos com o portador da bola. A ideia era quebrar qualquer tentativa do Palmeiras atacar e transformar a roubada de bola em perigo, com olhar direto para acionar o trio ofensivo.

A estratégia quase desandou quando, aos 5, Hugo Moura errou passe, Flaco López tabelou com Dudu e, cara a cara com Bento, bateu para fora. A partir daí, o Furacão encaixou de vez no Palmeiras e dominou as ações.

Alex Santana tentou uma puxeta na área que passou por cima, em uma prévia do que viria depois. Depois Hugo Moura fez jogada individual, cruzou, e Gustavo Gómez tirou mal para Weverton salvar.

O lado direito era uma arma rubro-negra, com tabelas ou triangulações. Vitinho cabeceou por cima após cruzamento de Canobbio e, na jogada seguinte pelos setor, saiu o gol. Khellven tabelou com Canobbio e cruzou na área. Vitor Roque pegou a sobra, girou em Danilo e mandou cruzado. Alex Santana fez o pivô, com Vitinho ao lado, e enganou todos ao bater para o gol.

O Athletico seguiu melhor, com Vitor Roque dando muito trabalho à dupla defensiva Murilo e Gustavo Gómez, que se mostrava preocupada com a proteção e a velocidade do jovem atacante de 17 anos. Canobbio ainda assustou outra vez ao chutar a sobra do escanteio para fora. No fim, López novamente teve uma chance no cruzamento de Rony e cabeceou rente à trave.

Na etapa final, o Palmeiras tentou intensificar a pressão em busca do empate. Gabriel Menino até assustou em chute perto da trave logo no primeiro minuto. O ímpeto alviverde, contudo, era bem controlado pelo Athletico.

A situação até poderia ter se complicado, já que Hugo Moura colocou a mão na bola e foi expulso, embora parecesse ter sofrido falta no lance. O clima esquentou ainda mais, e Felipão, técnico do Furacão, também levou vermelho por reclamação.

Alex Santana e Vitinho, mesmo em desvantagem numérica, ainda tiveram oportunidades, mas não fizeram as melhores escolhas. Até o fim, o Palmeiras tentou reagir, mas não conseguiu chegar nem perto do empate. O Athletico se segurou e saiu na frente na corrida por uma vaga na final.

Pesa muito. É simplesmente o Felipão. Tu perder o professor Felipe em um jogo de semifinal da importância da Libertadores não é fácil.

Furacão e Verdão voltam a se enfrentar em 6 de setembro, no Allianz Parque. O classificado pega Flamengo ou Veléz Sarsfield na final, marcada para 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.