Atirador matou campeão mundial de jiu-jitsu e idoso por engano ao confundi-los com seguranças em SP

Maurício Souza Alves, de 35 anos, teria sido barrado por seguranças em um bar localizado próximo ao restaurante, onde o crime aconteceu, por estar ‘alterado’.

O criminoso preso por matar a tiros dois homens em um restaurante em Praia Grande, no litoral de São Paulo, teria, segundo a polícia, confundido as vítimas com seguranças de um bar em que estava anteriormente.

Segundo apurado pela TV Tribuna, emissora afiliada à TV Globo, Maurício Souza Alves, de 35 anos, foi proibido pelos funcionários de entrar no outro estabelecimento por estar “alterado” (veja o vídeo acima).

O paratleta Thaynã Higor e um outro homem, de 67 anos, morreram após serem baleados por Maurício. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (12).

Antes dos disparos, Maurício estava em um bar localizado ao lado do restaurante japonês, onde o crime aconteceu, na Avenida Marechal Mallet, no bairro Canto do Forte.

Maurício teve a entrada no bar barrada por seguranças por conta do estado “alterado”, com sinais de embriaguez. O homem, segundo testemunhas, deixou o estabelecimento contrariado e, na volta, confundiu os ambientes e as vítimas, entrando no restaurante japonês.

Após atirar contra o paratleta e o idoso, Maurício deixou o restaurante. Na fuga, ele disparou mais duas vezes contra um motociclista, que não foi atingido. Segundo as investigações, o atirador tentou roubar a moto, mas não teve sucesso.

O criminoso ainda entrou em uma pizzaria no mesmo bairro, onde fez três reféns, sendo dois deles um pai e um filho. Maurício acabou sendo imobilizado por policiais e preso em flagrante.

O paratleta Thaynã Higor estava aguardando um transporte quando foi abordado pelo criminoso, por volta das 23h, em frente ao restaurante Katsuya, localizado na avenida Marechal Mallet. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem atira contra o atleta, que morreu no local

Homem mata duas pessoas à queima roupa em restaurante e tenta fugir em Praia Grande, SP

Depois, o atirador entrou no estabelecimento e atirou contra Walter Ramos Filho, de 67 anos. Em seguida, o homem fugiu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Praia Grande, Walter chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento de Emergência (Samu) e encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Irmã Dulce. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira.

Além de Walter, o tricampeão mundial pela Confederação Brasileira Paradesportiva de Jiu-Jitsu (CBPJJ) Thaynã Higor foi morto a tiros pelo mesmo homem em frente ao restaurante, em Praia Grande. O paratleta foi a primeira vítima do atirador.

Thaynã tinha uma lesão no plexo braquial, que limitava os movimentos e a desenvoltura muscular do braço esquerdo, por conta de um erro médico durante o seu parto. A limitação, porém, foi superada pelo talento e a força de vontade do lutador, que sonhava com o crescimento da modalidade.

O atleta começou a treinar jiu-jitsu em 2010. Mesmo com a oficialização de alguns torneios para pessoas com deficiência, ele não deixou de lutar em torneios convencionais, para pessoas sem deficiência.