Ecimairo Carvalho

‘Será o maior desafio da minha carreira’. Assim o acreano Dayan Barros de 23 anos, define sua participação na superliga de vôlei temporada 2019\2020. Natural de Rio Branco, Dayan, vai disputar a elite do voleibol brasileiro pelo time do Blumenau de Santa Catarina, que foi vice-campeão da superliga “B”. A competição, que envolve as principais equipes do país, será realizada em novembro.

O acreano, que joga como libero, começou no voleibol aos 11 anos de idade. Sua desenvoltura e técnica dentro de quadra chamavam a atenção de treinadores. Tanto que um ano depois Dayan, foi convocado para seleção acreana de vôlei.

Em 2014, após passagens pelas equipes da AABB e do Juventus, o jogador acreano, foi em busca de seu sonho, que é tornar-se atleta profissional.

O 1º teste foi integrar o time do São Caetano-SP, depois fez parte do elenco do Mogi das Cruzes, -SP, do Botafogo –RJ até chegar no Blumenau de Santa Catarina, onde firmou-se como titular.

O próximo desafio, será a superliga de vôlei, a mais difícil e importante competição da modalidade. “A minha formação de base, com os professores Jorneudes Fernandes e José Rego, foi fundamental para chegar ao principal campeonato de vôlei do país. É um sonho disputar o torneio com os melhores atletas do Brasil”, disse Dayan.

