O Atlético Acreano voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro da Série C em jogo neste domingo (26), em Belém, no Estádio Mangueirão, o em jogo contra o Remo que venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Marcão e Gustavo Ramos.

O time paraense passa a ser o primeiro colocado do grupo com 11 pontos. O Atlético, com 3 pontos, ficou em oitavo, mas pode cair para a lanterna dependo dos demais resultados da rodada.

