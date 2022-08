Davi Luiz é de Minas Gerais e joga pelo Esporte Clube União, da cidade de Nova Era

Se ainda não existe uma categoria infantil no Prêmio Puskás, talvez seja preciso criar uma esse ano. Isso por causa do golaço de Davi Luiz, de 12 anos e jogador do Esporte Clube União, de Minas Gerais. Com direito a três chapéus em sequência e sem deixar a bola cair, o garoto finalizou no canto esquerdo do gol e sem chances para o goleiro, marcou no campo Comercial, na cidade de Nova Era, na região central de Minas.

O vídeo viralizou e Davi já tem a publicação com mais interações do seu Instagram, com mais de 19 mil curtidas. Os registros foram feitos no último domingo (07). Davi, na realidade, é jogador do Beira Rio Esporte Clube, de Rio de Piracicaba, cidade onde ele mora com a família, na região sudeste do estado. Porém, foi emprestado ao União, onde está jogando o campeonato sub-12.

Nas redes sociais, Davi, sem dúvidas, não passou despercebido. Diante do vídeo do gol do atacante do União, é possível encontrar as mais diversas reações, desde elogios, até brincadeiras com pedidos de contratação para os clubes brasileiros. Em pouco mais de uma hora de observação, o garoto já ganhou mais de mil seguidores em seu Instagram. E os números só crescem.

Os internautas não deixaram passar a semelhança do gol de Davi Luiz com o famoso gol de Pelé na Rua Javari, em um Santos e Juventus, pelo Campeonato Paulista daquele ano.

Em agosto de 1959, Pelé fazia uma pintura que ficou conhecida como o gol mais bonito do futebol. Infelizmente, o lance do rei do futebol não foi filmado. Porém, com a narração e as simulações daquele golaço, é possível imaginar a cena exata do lance de Pelé, que driblou quatro jogadores – com chapéu – sem deixar a bola cair e marcou para o alvinegro da baixada santista. Assim como fez o garoto Davi.

