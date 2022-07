Atlético-MG vence Botafogo e lidera momentanemente o Brasileirão

Pelo menos por uma noite, o Atlético-MG dormirá como líder do Campeonato Brasileiro. O Galo bateu o Botafogo, fora de casa, no Estádio Nilton Santos, por 1 a 0 e foi a 31 pontos. O time, que iniciou o jogo na sexta posição, ultrapassou cinco equipes de uma vez e agora aguarda pelo jogo do Palmeiras (vice-líder com 30) nesta segunda (18) contra o Cuiabá para saber se permanece na liderança. O argentino Zaracho fez o gol do jogo, sacramentando a segunda derrota consecutiva na competição para o Botafogo, que tem 21 pontos e ocupa a 11ª posição.

Ambas as equipes tiveram eliminações pela Copa do Brasil durante a semana e buscavam a recuperação. O Galo assumiu o controle das ações desde o início, enquanto o Botafogo investia nos contragolpes. No começo da partida, o Atlético chegou a ter um pênalti marcado a seu favor por toque de mão do zagueiro Philipe Sampaio dentro da área, mas após consulta ao VAR o árbitro Raphael Claus anulou a marcação.

O Galo teve grande chance quando Zaracho acertou o travessão em cabeçada. Já o Botafogo levou perigo em falta cobrada por Lucas Fernandes e em jogada de Erison que Mariano desviou para fora.

Na segunda etapa, o domínio atleticano se acentuou. Nacho Fernández perdeu gol inacreditável de frente para a meta adversária, finalizando para fora. Porém, aos nove minutos o placar foi aberto: Zaracho recuperou bola perdida já na área do Botafogo e, contando com uma dose de sorte, levantou a bola na área pelo lado esquerdo e acabou encobrindo o goleiro Douglas Borges.

Atrás no placar, o Glorioso partiu para cima e pressionou, principalmente, fazendo uso da bola aérea e das jogadas de linha de fundo. Em uma delas, a bola sobrou para Tchê Tchê praticamente na pequena área, mas o chute dele foi bloqueado por Allan.

Nos minutos finais, Matheus Nascimento e Lucas Fernandes tiveram boas chances, mas pararam no goleiro Everson.

No último lance da partida, nova participação do VAR. Após Hulk acertar uma bomba na trave em cobrança de falta, Keno marcou no rebote. Porém, o gol acabou invalidado devido à posição de impedimento do atacante. O Galo pediu pênalti em Ademir no mesmo lance, mas Raphael Claus não considerou ilegal a entrada de Kanu.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Santos na Vila Belmiro, na quarta-feira (20). A equipe vem pressionada pelos maus resultados: somando Brasileiro e Copa do Brasil, a equipe acumula nove derrotas nos últimos doze jogos. Já o Galo entra em campo no dia seguinte, quando encara o Cuiabá na Arena Pantanal.

Fortaleza sai da lanterna ao bater o Atlético-GO

Em duelo de equipes na zona do rebaixamento, o Fortaleza conseguiu deixar a última posição ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com a vitória, conquistada graças a um gol de Moisés aos 28 da segunda etapa, o Leão foi a 14 pontos, ultrapassando o Juventude, que tem 13 e agora é o novo lanterna. O Dragão, que perdeu a terceira consecutiva, vem logo acima da equipe cearense, com 17 pontos. O time goiano tenta a recuperação na quarta, fora de casa, diante do Athletico Paranaense. No mesmo dia, o Fortaleza visita o Bragantino.