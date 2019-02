Observador do cenário cotidiano da regional do Alto Acre, ligado nos bastidores do poder, das notícias em geral, sempre atrás dos principais personagens e assuntos, principalmente da movimentação diária dessa fronteira que amamos, do Acre e do Brasil.

Muitos católicos, infelizmente, acabam abandonando a Igreja Católica, ou vivendo mal a sua fé, porque não conhecem as raízes desta fé e da Igreja. Por causa disto, as seitas vão avançando, fazendo proselitismo, e levando os filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, para caminhos perigosos, onde não existem os Sacramentos deixados por Jesus para a nossa salvação.

Minhas razões da fé católica, e porque a Igreja Católica é a única que Jesus fundou e desejou neste mundo, para levar a humanidade de volta para Deus.

Triste anúncio

José Luiz Datena, apresentador da TV Band, anunciou a morte do colega às 13h51 durante programação da emissora.

“Com profundo pesar, desses quase 50 anos de jornalismo, cabe a mim informar a vocês que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, que na última quarta, que eu vim aqui apresentar o jornal, me deu um beijo no rosto, fingido que ia cochichar alguma coisa, e, no fim, brincalhão como ele era, falou: ‘É, bocão, eu só queria te dar um beijo’. Queria informar aos senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero, no Rodoanel, aqui em São Paulo”.

Boechat diferenciado



Boechat, de 66 anos, era o principal âncora da Band e também era locutor da BandNews FM

Equipe Band presta homenagem à Boechat.



Ambiente democrático

Nós estamos hoje numa zona de intolerância que é muito perigosa. Não gosto disso, eu sou contra os extremos. Os extremos sempre perturbam o ambiente de democrática e de tolerância. Nós, temos de trabalhar pelo respeito aos valores e em favor de tudo que pode ser aproveitado de bom em nosso estado, na regional do alto acre, como na fronteira da amizade que amamos e vivemos.

Respeitando as opiniões

Aqui na coluna Panorama Regional temos como princípio básico tratar todos os leitores com respeito, civilidade, consideração e gentileza. Respeitando as opiniões opostas ou diferentes, crenças e conclusões.

Receptiva e respeitosa

Somos todos responsáveis por criar uma comunidade receptiva e respeitosa. Isso é uma tarefa fácil quando entendemos que devemos tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados.

Expediente

Deputado estadual Roberto Duarte (MDB), resolveu inovar em seu método de trabalho, segundo ele, todos os dias, de segunda à sexta, estará cumprindo expediente das 7:00 da manhã às 18 horas.

Parlamentar Roberto Duarte, foi enfático. “Isso é um princípio ético e moral meu com a população que me elegeu”. Já parou para pensar que nós experimentamos e praticamos a política a todo o momento em nossas vidas? Na verdade o deputado tem meu respeito, muito bem Roberto Duarte.

A importância da participação cidadã

Quem nunca ouviu a frase: “o homem é um animal político”? Pois bem, quando Aristóteles declamou essa frase, ele quis dizer que todo homem precisa um do outro, que é da natureza humana viver em sociedade e que através da busca pelo bem comum é que se tem a constituição da cidade/estado, ou seja, a cidade, o lugar onde é compartilhada a vida pública.

Trabalhos legislativo

A Câmara de vereadores de Rio Branco, já abriu oficialmente os trabalhos do parlamento municipal, presentes na sessão o governador Gladson Cameli (PP), a prefeita Socorro Neri (PSB), secretários estaduais e municipais, OAB/AC, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, dentre outros. Além dos vereadores

Nova composição

A mesa diretora que comandará os trabalhos da Câmara de Rio Branco nos próximos dois anos será presidida pelo vereador Antônio Morais (PT). A vereadora Lene Petecão (PSD) é a vice-presidente, o vereador Railson Correia (Podemos), primeiro-secretário e a vereadora Elzinha Mendonça, segunda-secretária. A suplência é ocupada pelo vereador Raimundo Neném.

Fronteira da Amizade

Os vereadores da Câmara Municipal de Brasiléia/Epitaciolândia retornaram às atividades com o fim do recesso dia (15), na terça-feira (19), integram-se ao plenário, vereador Rogerio Pontes de Sousa (MDB), continua na presidência (Reeleito). Casa do povo Brasileense.

Câmara Municipal de Brasiléia biênio 2019/2020, Rogério Pontes de Souza (MDB) – Presidente / Marcos Tibúrcio dos Santos – Marquinho (PSDB) – Vice-Presidente / Eduardo Menezes de Queiroz – Edu (PT) – Primeiro Secretário / Rosevete Honorato (PSB) – Segundo Secretário.

Na cidade alta

Vereadores de Epitaciolândia, voltam ao batente com o vereador Jose Antônio da Silva Batista, vulgo Nego (PTN), eleito presidente para o Biênio 2019/2020.

Casa do povo?

A Câmara de Vereadores é considerada a mais aberta e democrática dos poderes locais, em face de ser composta por membros das mais variadas ideologias, cabendo-lhe proporcionar condições para que a sociedade a ela recorra na busca de seus direitos.

Cabe ao Parlamento municipal que seja o principal “instrumento” de constante debate com a sociedade, refletindo os interesses da opinião pública (bem-estar da coletividade). Ressalte-se da necessidade de haver a conscientização, por parte do povo e das entidades representativas, de acompanhamento do processo legislativo e das atividades dos parlamentares, em especial no que tange a fiscalização e controle do Poder Executivo.

Povo: vez e voz

A Câmara de Vereadores tem a obrigação legal de ser um espaço democrático para a plena participação da sociedade, dando-lhe direito a “vez e voz”, para que os desejos da população sejam atendidos e que sejam proporcionados avanços significativos na vida das pessoas.

“Necessidades e reivindicações”

A Câmara de Vereadores deve ser um local democrático por excelência e sempre em sintonia com a população, estando sempre atentos às necessidades e reivindicações da comunidade e representando os interesses e anseios da nossa comunidade, agindo em prol do bem-estar e anseio coletivo.

Bem-estar da população

A Câmara de Vereadores tem amplas condições de ser o fórum adequado para as discussões e a busca do consenso que visa o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município e bem-estar da população, constituindo-se no maior canal que une a comunidade ao Poder Executivo, sendo onde os anseios viram projetos e os sonhos viram conquistas.

Consciência e Participação

Os vereadores devem ter a consciência de que a Câmara de Vereadores deve ser transparente, aberta à participação da sociedade e democrática em suas atividades.

Novos instrumentos

A Câmara de Vereadores deve estimular o cidadão na busca constante por soluções que anseia a sociedade (bem-estar coletivo), ampliando a transparência de suas atividades e decisões e a abertura de novos instrumentos e melhoria dos já existentes.

“Constituição Cidadã” destaca que “todo o poder emana do povo”.

Não é preciso buscar fórmulas mágicas para aumentar o interesse do cidadão pelo que se passa no Parlamento, basta criar canais de inclusão política, pois o cidadão quer falar, reclamar, denunciar, propor e debater as decisões que afetam a vida do nosso povo.

“Questionamento do Guariba”

Sem a pretensão de encerrar o assunto. Longe de ter-se esgotado, para que obtenhamos uma resposta objetiva para o questionamento: A Câmara de Vereadores é realmente a “Casa do Povo”?

Em Rio Branco

Enquanto caminhava pelo centro de Rio Branco. O colunista Evandro Cordeiro, perguntou sobre Brasiléia à Ex-Prefeita/Deputada Leila Galvão, e ela respondeu: “Depois nós falamos mais sobre esses assuntos. Está muito cedo”.

A ex-deputada estadual “quando indagada” sobre sair do PT. Leila Galvão disse que não cogitou a saída do partido, ainda. Ela foi vice-prefeita e prefeita de Brasileia por duas vezes, e deputada estadual. Disse que é esse não é nem o momento de falar nisso. “Sinceramente não pensei ainda”, afirmou ela, enquanto caminhava pelo centro de Rio Branco.

Clima típico da estação

Inverno rigoroso, fevereiro e assim mesmo, realizando melhoramentos das ruas, operação tapa buraco, e com a chegada do verão, serão aplicados quase 3 (três) milhões em pavimentações através de convênios (Prefeitura de Brasiléia), além de investimentos feitos para garantir a acessibilidade de tráfego nos ramais do município e assegurar um primoroso início do ano letivo escolar, que começa na próxima semana.

Carnaval a grande festa mundial

No Carnaval, há quem não troque a folia por nada. Outros preferem aproveitar o feriadão para descansar tranquilamente.

Prefeita Fernanda Hassem (PT), com o intuito de direcionar os recursos existente para melhoria de ruas, ramais e atender as reivindicações da população Brasileense, não organizará evento carnavalesco que será comemorado 5 de março, segundo a prefeita. “Diante da situação financeira, o carnaval será realizado pela iniciativa privada no município”.

A falta que ele não faz

A propósito, sobre a saída de Roraima Rocha da sigla PT, o ex-porta-voz do governador Sebastião Viana, Leonildo Rosas, escreveu o seguinte: “Tem muita gente anunciando desfiliação do PT. Não estão saindo do PT. Estão mesmo é tentando se acomodar ao novo poder. Esse tipo de gente não faz falta”.

Fato

O PT perdeu o comando do Acre após 20 anos ininterruptos no poder. O novo governador do estado é Gladson Cameli (PP). Leonildo Rosas tem razão, muito petistas desesperados em se acomodando no novo. Não tem como esse povo muda. Recente e impregnado. Os verdadeiros melancias, e bom saber, que melancia é uma fruta rasteira que possui licopeno, substância que auxilia na prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente câncer politico. Eles vem com as mesmo idéias politicas e partidárias de 20 anos, gestos partidários, mesmos cotidiano partidários, o mesmo ritmo administrativo dos últimos 20 anos. eles serão diferenciados no novo, abcedendo o velho, o rito administrativo dos últimos 20 anos, tá na pele.

Mais um companheiro

Depois de fazer campanha para o Partido dos Trabalhadores ao governo do Acre. Rennan Biths de Lima Lima, ex-diretor executivo de Gestão Estratégica e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública no governo de Sebastião Viana, foi nomeado para o cargo de diretor na Secretaria de Planejamento do Estado.

Biths trabalhava com o ex-secretário de Segurança, Emylson Farias, candidato à vice na chapa do PT, ao lado de Marcus Viana. O salário do recém-nomeado, de acordo com a CEC, pode varia entre R$ 13 e 16 mil. A nomeação está publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).

“No passado recente”

O deputado estadual Daniel Zen, ao dizer que o senador Gladson Cameli (PP) abandonou a Frente Popular (coligação comandada pelo PT), por fome de poder, caíu como uma bomba no partido à época. O presidente do PP, José Bestene, elevou o tom do debate e questionou a “falta de democracia na FPA”.

Segundo Bestene, ao abandonar a ideologia da Frente Popular, o PP na época, abriu mão do cargo de vice-governador que era ocupado por César Messias, além da presidência da Assembleia Legislativa do Acre, que na época estava nas mãos do ex-deputado estadual Elson Santiago (PTB).

Para Bestene, na época, o PT não permitia o crescimento dos partidos do Acre. “O PP só cresceu depois que saiu da sombra dos irmãos Viana e do PT, reelegemos o Gladson Cameli deputado federal em 2010. Em 2014, Gladson se tornou o político mais votado da história do Acre. “É preciso estar atento aos números para não cometer gafes dessa natureza”, disparou Bestene em resposta ao presidente Daniel Zendo do PT, na época.

Bestene afirma ainda (na época), que Gladson Cameli, era o oposto das lideranças petistas “que prometeram tudo e não fizeram praticamente nada”.

Bestene disse mais, “Gladson vem conseguindo dialogar com a sociedade e mais uma vez cumpre uma extensa agenda nos municípios isolados, em pleno recesso, enquanto o governador Sebastião Viana goza férias na Europa e Marcus Viana sumiu da cidade”.

Mais um capítulo para a novela de críticas da oposição que virou situação (hoje). Enquanto militantes aliados de Gladson ficam de fora do governo, “ex-militantes” petistas ferrenhos “no passado recente”. Hoje parecem ter carta branca no atual governo do PP, dos (Progressistas), Bestene e Gladson & Cia.

Administrando com inimigo

A cúpula dos governos nos últimos anos não vai deixar o governador Gladson Cameli (PP) em paz, depois de seus primeiros dias de gestão. A ideia é “encher o saco dele” até ele perder a estribeira, segundo disse a fonte do Blog do Evandro Cordeiro, que, a rigor, não é uma fonte qualquer. Esse silêncio dos petistas é apenas momentâneo, mas os “formiguinhas” do insano projeto já estão devidamente infiltrado no governo tentando descobrir qualquer coisa que possa manchar a nova gestão. Esse grupo poderá nem estar mais no PT, mas vir noutra configuração. Já tem inclusive jornal e gente projetada para essa “batalha”, também, nas redes sociais.

Gostei mesmo

O vereador de Rio Branco João Marcos Luz (MDB) apresentou proposta proibindo as inaugurações de prédios municipais antes do acabamento da obra.

Senador no gabinete



“Quero agradecer o apoio do Senador da República, Sérgio Petecão, que tão bem vai nos auxiliar em Brasília na busca de recursos em favor do nosso povo, no Governo Federal”.

Sujeito simples

Petecão vai administrar 10 bilhões no Senado; “Não vou decepcionar meus amigos”, diz