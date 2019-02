Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já podem acessar o Informe de Rendimentos referente a 2018. Os dados do documento devem ser incluídos na declaração de imposto de renda deste ano.

Os beneficiários do INSS podem consultar os extratos pela internet, no site inss.gov.br, e também pelo aplicativo do órgão, chamado “Meu INSS”. Lembrando que neste extrato de rendimentos será possível ver os ganhos ao longo do ano e aqueles que podem ser tributados pela Receita Federal.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central 135, de segunda a sábado, das 7:00 às 22:00.