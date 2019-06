Segundo o Inep, as inscrições para o Encceja aumentaram 75% este ano, em relação a 2018

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja, aumentaram 75% em 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os números surpreendem: saltaram de 1.695.607 estudantes em 2018 para 2.973.375 inscritos para a edição deste ano. O exame gratuito é para quem não terminou os estudos na idade correta e deseja obter um certificado.

Esse crescimento pode ser justificado por alguns fatores, como a maior divulgação da prova, o apoio de secretarias de educação e a busca de uma certificação para melhorar as condições de emprego.

As inscrições para o Encceja 2019 já estão encerradas. A prova vai acontecer no dia 25 de agosto.

Outra forma de terminar os estudos

“Atualmente, quanto menor a escolaridade, menor a chance de entrar no mercado de trabalho. Temos percebido que as pessoas estão temendo o desemprego e por isso estão procurando qualificação”, explica a coordenadora do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) a Distância do Centro Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos Uninter, Maria Tereza Cordeiro.

