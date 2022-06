Autistas merecem atenção especial de toda sociedade, afirma Vanda Milani

Depois de realizar um giro por quase todo o Estado, recebendo as solicitações, reivindicações e anseios das comunidades locais e sentindo de perto as necessidades e dificuldades enfrentadas pela população do interior (em especial a mais carente) , a deputada Vanda Milani(PROS) defendeu, junto a seu grupo de aliados políticos , a inserção na elaboração do futuro plano de governo do pré-candidato a Governo do Estado,sen. Sérgio Petecão, um capítulo especial em relação a políticas públicas em defesa de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. “A Lei 12.764/12 determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais”, enfatizou a parlamentar.

Desde a publicação da lei, lembrou a deputada, felizmente a legislação brasileira veio acrescentando uma série de benefícios às pessoas portadoras do espectro autista. E citou como exemplo a Lei 13.977/20, sancionada pelo Governo Bolsonaro, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (lei batizada de Romeo Mion, portador de autismo e filho do apresentador de televisão Marco Mion). O ingresso de uma criança com transtorno do espectro autista na escola regular, acrescentou a parlamentar, é um direito garantido , conforme a Lei de Diretrizes e Bases que aborda a Educação Especial

Acompanhamento

Vanda Milani declarou que vem acompanhando com especial atenção uma série de projetos no Congresso Nacional que vem ao encontro das expectativas das famílias e portadores do espectro autista. “São projetos importantes que abordam temas que vão da educação superior (cotas),emprego, mobilidade e saúde que são muito caros à comunidade autista e suas famílias e merecem o nosso apoio”, assegurou a deputada.

Para Vanda Milani, a inserção social dos portadores do espectro autista proporciona diversidade individual, desenvolvimento da sociabilidade e aprendizagem , além de um sensível aumento no grau de responsabilidade e protagonismo da própria vida da pessoas portadoras do transtorno autista.“ È indispensável o apoio irrestrito a uma real implementação das políticas públicas existentes e o aperfeiçoamento da atual legislação brasileira em favor dos autistas. Um compromisso que assumo em favor de uma comunidade que merece toda minha atenção, apoio, respeito e comprometimento na inserção nas políticas públicas da causa”, finalizou.

Comentários