– Eu nunca imaginava uma situação dessa na minha vida porque sei da pessoa que sou e do caráter que sou. Nesses 17 anos que jogo profissionalmente, nunca me envolvi em confusão, e estou aqui pedindo perdão para cada um, de coração aberto. Estou triste com a situação, muito triste mesmo. Peço perdão a todos os árbitros do Brasil e do mundo pela situação que ocorreu. Da minha parte espero que nunca mais aconteça e tenho fé em Deus que nunca mais vai acontecer porque sou uma pessoa temente a Deus. Do jeito que não quero mal para mim, não quero o mal pra ninguém – comenta.

O atleta encerra o vídeo deixando uma mensagem à sociedade e aos desportistas em geral e espera poder encontrar o árbitro Marcos Nogueira para pedir perdão pessoalmente.

– Aquelas pessoas que estão me criticando, me julgando, jogando pedra. Um dia pode ser vocês. Eu não queria ter feito nunca aquilo na minha vida porque sou uma pessoa do bem, pai de família, trabalhador e é do futebol que sobrevivo. Mais uma vez peço perdão, do fundo do meu coração, por esse episódio que aconteceu. Que a paz sempre reine no futebol e nunca façam o que eu fiz. Mesmo de cabeça quente, pense quantas vezes for preciso, mas não façam o que eu fiz. Não desejo isso pra ninguém, o que eu estou passando, o que o Marcos está passando. Um grande abraço a todos. Que Deus me perdoe pela atitude que tive e que eu possa ter a oportunidade de pedir perdão pessoalmente à pessoa do Marcos, da esposa dele, que eu sei que está sendo muito difícil.