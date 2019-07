Autor do crime é identificado e caso de mototaxista desaparecido é elucidado na fronteira

Após a localização do corpo em localidade no km 16 da BR 317, no município do Epitaciolândia no final da tarde desta quarta-feira, dia 17, as autoridades policiais (PM e Polícia Civil), iniciaram as buscas para tentar identificar quem seria a vítima.

As buscas dentro da casa do ‘caseiro’, uma vez que o corpo estaria cerca de 300 metros da casa e o mesmo não se encontrava, uma calça e alguns pertences fizeram com que o mesmo passasse a ser o principal suspeito neste crime.

Pablo Costa Progênio, de 35 anos, estava desaparecido desde o último domingo, dia 14, apesar de ser boliviano, tinha a dupla nacionalidade e morava no lado brasileiro. Segundo foi apurado, o caseiro teria contratado o mototaxista para o levar da cidade até a propriedade.

Ao chegar, a passagem seria cerca de R$ 30 reais, mas, o caseiro não tinha o valor total. Foi quando gerou uma discussão que descambou para agressões físicas. Foi quando o passageiro correu para dentro de casa e pegou um rifle calibre 22, e efetuou os disparos matando o mototaxista.

Por medida de segurança, a identidade está sendo preservada pelo delegado. O acusado se apresentou na delegacia na companhia de um advogado, onde contou sua versão do que aconteceu. O mesmo apontou onde estaria a arma usada para matar Pablo e a moto, além de pertences da vítima.

Rômulo agradeceu o auxilio dos colegas da Polícia Militar e Bombeiros, sendo essenciais para elucidação do caso num prazo de 24 horas. O acusado poderá responder pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver e outros previsto no Código Penal Brasileiro.

Veja entrevista com delegado Rômulo Diniz.

