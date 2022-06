Autoridades policiais investigam mais um caso de tripla tentativa de homicídio em Epitaciolândia

Três pessoas deram entrada no hospital regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, em Brasiléia, por volta das 23 horas feridas por arma de fogo. O caso chama atenção ter sido praticamente no mesmo local onde ocorreu uma tripla tentativa de homicídio semana passada.

Segundo foi apurado pela guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão que se deslocou até o local, no Bairro Liberdade, localizado entre as avenidas Santos Dumont e Amazonas, onde souberam que as vítimas estariam na frente da casa quando dois indivíduos se aproximaram em uma moto, o garupa sacou de uma arma e iniciou os disparos.

Três foram atingidos nos braços e pernas, sendo socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados ao hospital para atendimento médico. A partir daí, foi iniciado buscas e os policiais militares conseguiram localizar o autor, identificado pelas iniciais G.D. A. de 19 anos que está sob custódia.

O caso está sendo investigado como suposto acerto de conta entre pessoas envolvidas com grupos criminosos, que estariam disputando espaço no bairro. Uma arma tipo pistola calibre 22 municiada, de fabricação argentina, foi apreendida com o suspeito detido.

