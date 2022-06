Avião de Neymar faz pouso não programado em Roraima

Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulistão… Veja momentos marcantes

A virada contra o São Paulo nos acréscimos do jogo desta segunda-feira, no Morumbi, não sairá da memória do torcedor do Palmeiras tão cedo. E ela entra no grupo de grandes reviravoltas alcançadas pelo time alviverde ao longo de sua história.

Abaixo, listamos agumas delas. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulistão… Confira!

21/05/1999: Palmeiras 4 x 2 Flamengo Depois de perder por 2 a 1 no Rio de Janeiro, o Palmeiras de Felipão viu o Flamengo sair na frente no jogo disputado em São Paulo. O time alviverde até empatou na segunda etapa, mas logo depois os cariocas ficaram em vantagem no marcador mais uma vez

Com a necessidade de vencer por dois gols de diferença para se classificar, o Verdão foi para o tudo ou nada e contou com gols improváveis de cabeça de Euller, nos minutos finais, para eliminar o rival rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil.

Em 1999, Palmeiras faz 4 a 2 sobre o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil

06/06/2000: Palmeiras 3 x 2 Corinthians

O jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2000 foi vencido pelos corintianos por 4 a 3. Na volta, o Verdão entrou em campo no Morumbi precisando ganhar por um gol de diferença para levar a decisão às cobranças de pênaltis.

Euller abriu o placar para o Palmeiras, mas o Corinthians virou com dois gols de Luizão. A equipe alviverde recuperou a esperança com gols de Alex e Galeano. A classificação foi confirmada nas penalidades, após defesa de Marcos em chute de Marcelinho Carioca.

Em 2000, Palmeiras vence Corinthians pela Libertadores

14/03/2010: Santos 3 x 4 Palmeiras

Neymar, Robinho, Ganso e companhia viviam rotina de bons resultados e comemorações irreverentes no Paulistão de 2010. E foi assim que o clássico disputado na Vila Belmiro começou, depois de Pará e Neymar marcarem para o time alvinegro.

Antes do intervalo, o Verdão empatou com dois gols de Robert – e com direito ao Armeration, famosa dança do colombiano Armero, na comemoração. Na segunda etapa, Diego Souza e novamente Robert deram a vitória aos palmeirense por 4 a 3.

Palmeiras vence por 4 a 3 e acaba com invencibilidade do Santos no Paulistão

19/08/2010: Palmeiras 3 x 0 Vitória

O Vitória venceu o jogo de ida da eliminatória da Copa Sul-Americana de 2010 por 2 a 0. No Pacaembu, o Palmeiras entrou em desvantagem, mas contou com dois gols de Tadeu para igualar o confronto até os minutos finais.

Aos 43 do segundo tempo, Marco Assunção acertou uma cobrança de falta de longa distância no ângulo de Viafara, classificou o Verdão e fez a alegria da torcida palmeirense.

12/04/2017: Palmeiras 3 x 2 Peñarol

A fase de grupos da Libertadores de 2017 foi de viradas a favor do Palmeiras nas partidas contra o Peñarol. Em São Paulo, os uruguaios saíram na frente, e o Verdão chegou ao gol da vitória com Fabiano somente aos 54 minutos do segundo tempo.