Aeronave transportava mantimentos para o Quartel local do Exército em Santa Rosa

Um avião da Exército Brasileiro, atolou na pista do aeroporto de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, na manhã desta sexta feira (28).

A aeronave pousou no aeroporto por volta das 8h desta manhã, levando mantimentos para o Quartel local do Exército. Um vídeo encaminhado à redação do ContilNet, mostra que foi preciso a ajuda de moradores para desatolar a aeronave que só conseguiu levantar voo por volta das 11h.

