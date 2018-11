A empresa Aerobran Táxi Aéreo, com sede em Cruzeiro do Sul, opera com pelo menos sete aviões em toda região

Uma avião, modelo BE58 – bi-motor – da empresa Aerobran Táxi Aéreo teve que fazer um pouso emergência na pista pista do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC), por volta das 11h:30 da manhã desta terça-feira, 27. Um problema no acionamento do trem de pouso, teria obrigado o piloto aterrizar a aeronave de barriga.

A empresa Aerobran Táxi Aéreo, com sede em Cruzeiro do Sul, opera com pelo menos sete aviões em toda região, inclusive, com o transporte de urgência e emergência. A direção da empresa ainda não se manifestou.