O voo saiu da cidade de Marechal Thaumaturgo com destino a Cruzeiro do Sul. Na aeronave estavam o agente de Correios Edson Pinheiro, uma mãe com duas crianças, um homem e o piloto Renato Souza.

“Foi no momento do pouso, quebrou o trem de pouso e tocou a hélice no chão. Foi uma situação bem desconfortável. Primeiro Deus e depois a habilidade do piloto, que controlou o avião no momento do choque na pista”, contou Pinheiro.