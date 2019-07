Vítimas foram transportadas para hospital em Manaus.

Por Ive Rylo, G1 AM Duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair em uma área de mata no município de Autazes, a 112 quilômetros de Manaus. O acidente foi confirmado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Além do piloto, havia uma passageira e um cadáver – também vítima de acidente aéreo, que seria transportado para o Pará.

O avião modelo Baron B-58 partiu do aeroclube de Manaus e seguiu com destino ao município de Itaituba, no estado vizinho. Entretanto, nas proximidades da comunidade do Novo Céu, em Autazes, a aeronave sofreu uma pane e houve um pouso forçado. O avião transportava um corpo de um homem que morreu em um acidente de helicóptero que ocorreu em Novo Aripuanã. Além do piloto e de uma acompanhante.

“Foi um pouso forçado nas proximidades da vila Novo Céu dentro de uma fazenda. Não houve vitimas fatais nem do piloto e nem do acompanhante. Estamos com toda a nossa equipe de bombeiros, médicos e polícia militar, dado todo o suporte”, disse o prefeito do município, Anderson Cavalcante.

De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), equipes do Departamento Integrado de Operações Aéreas atuam no resgate das duas vítimas do acidente aéreo.

Um dos sobreviventes foi transportado para o Pronto-Socorro João Lúcio em Manaus. A outra vítima será resgatada e também atendida na unidade até o fim desta manhã. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) também foi informado do acidente. Equipes foram deslocadas para a região. A reportagem entrou em contato com a empresa de transporte aéreo, mas ainda não recebeu retorno.

