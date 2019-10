Suspeitos são detidos pela PM acusados de se apossarem de objetos e dinheiro que estava em avião que caiu em Assis Brasil

Um trabalho de investigação realizado pela equipe do GIRO da Polícia Militar do Alto Acre, levaram à deter dois indivíduos que podem ter se apossado de objetos das vítimas que estariam na aeronave que caiu no Ramal Iracema, distante cerca de 20km próximo à cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre.

Segundo foi apurado, as autoridades ficaram sabendo que pessoas teriam ido até o local para realizar a retirada de armas tipo pistolas e fuzis e uma grande quantidade de dinheiro, pertencente a grupo de narcotraficantes, fato esse até o momento, não confirmado pela equipe do delegado Sérgio Lopes, que resgatou os dois corpos que foram encontrados carbonizados ao lado do que restou do avião.

Desde sexta-feira passada, as autoridades passaram a investigar uma pessoa que teria sido denunciada, após oferecer dinheiro, fez ameaças as pessoas para que não falassem onde estaria os destroços e que pertenceria ao tráfico internacional e poderia dar problemas para eles.

Foi denunciado que os suspeitos teriam se apossado de uma mochila onde teria duas armas, uma pistola e uma espingarda, além de uma bolsa que continha dinheiro americano. A quantia pode ser de $ 350 mil dólares e uma terceira pessoa de nacionalidade peruana entrou no caso e que o avião também seria de um peruano ligado ao tráfico.

IDENTIFICAÇÃO E ARMAS ENCONTRADAS

Dando segmento aos trabalhos, os policiais militares localizaram os suspeitos, Edsen Lima Rodrigues (23) e Guibzon Azevedo Teixeira (19), além de Nickson Dantas Gonçalvez (23), este teria sido contactado por um peruano identificado como “Edgar”, que o teria levado até o local com mais cinco bolivianos.

Nikson teria sido informado que o avião seria de bolivianos e teria dentro, armas e uma grande quantidade em dinheiro proveniente da venda de uma carga de cocaína e se localizasse receberia 10% do valor. Assim, teria recebido mil reais para iniciar a busca e teria dado R$ 100 reais as pessoas que ajudaram na localização.

Tudo o que foi localizado e pego na aeronave, foi entregue ao peruano “Edgar” que teria dito que tudo seria bastante usada pelo tráfico, além de ser de um traficante identificado por “Ruanito” que passava informações para ele dos ‘trabalhos’ na tríplice fronteira.

CASO INVESTIGADO

Diante dessas informações, os três suspeitos foram conduzidos pela PM para a delegacia onde serão ouvidos pelo delegado, além das armas encontradas; um rifle 22 e uma espingarda calibre 16. Nenhum dinheiro até o momento foi localizado e o peruano está sendo procurado pelas autoridades da fronteira (Brasil, Bolívia e Peru).

