Aviso do Inmet alerta para fortes chuvas em todo o Acre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 12, a desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas do Departamento de Trânsito do Acre, referentes aos exercícios de 2019 e 2020. O valor total de quase R$ 26 milhões de reais será transferido em parcela única para a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

Conforme anunciado ainda no final do mês de abril, o recurso será destinado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e usado para a realização de cirurgias, com o objetivo de diminuir a fila de procedimentos cirúrgicos que existe atualmente no estado.

De acordo com a Sesacre, o montante vai permitir a realização de mutirões de cirurgias na capital e também no interior do estado.

