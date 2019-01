Nágila participou, nesta quarta (2), de evento que empossou secretários do novo governo

LAMLID NOBRE, DA CONTILNET

No próximo mês de fevereiro completará cinco anos que Nágila Barbosa é a babá de Guilherme. A mesma idade do menino. O destaque fica por conta de que, ao lado de Ana Paula Correia Cameli, que se tornou ontem (1º) oficialmente a primeira-dama do Acre, nesta terça-feira (2), a babá teve lugar de honra na primeira fileira, no plenário da Assembleia Legislativa, no ato de posse dos novos secretários de estado.

Guilherme, junto com o avô, Eládio Cameli, já tivera destaque, no evento de entrega ao pai, ontem, da faixa governamental em ato popular na esplanada do Palácio Rio Branco.

De olhar atento e poucas palavras, Nágila disse que se sentiu valorizada por sentar na primeira fileira do plenário da Aleac. Ela acrescentou ainda ser muito feliz com o trabalho de cuidar do pequeno Guilherme.

