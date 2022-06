Babado Novo, Araketu e Margareth Menezes irão animar Carnavale 2022

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, realizou quinta-feira, 9, a abertura oficial do Censo Escolar 2022 em Brasiléia.

O Censo Escolar é uma pesquisa estatística que tem por objetivo oferecer um diagnóstico sobre a educação básica brasileira e é coordenado pelo Inep.

Estiveram presentes a secretária de Educação de Brasiléia, Francisca Oliveira, coordenador do Censo Escolar Estadual, Jelseni Calixto, secretária de Educação de Epitaciolândia, Eunice Maia Gondim, coordenadora do Núcleo de Brasiléia, Maria Cecília, secretária de Educação de Xapuri, Fernanda Pinheiro, Presidente do SINTEAC, José Almeida, equipe Censo Escolar, representantes de escolas municipais e estaduais , coordenadores dos núcleos de educação dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba.

O coordenador do Censo Escolar Estadual, Jelseni Calixto destaca a importância do Censo Escolar para Educação. “O Censo Escolar está aberto desde o dia 26 de maio e vai até o dia 1º de agosto, espero que todas as escolas públicas e privadas preencham o Censo que é a ferramenta mais importante para educação, visto que é dele que vem todos os recursos, e a porta de entrada de todos os recursos para educação”, destacou.

A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Francisca Oliveira, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, fala da alegria em sediar abertura do Censo Escola 2022 com a presenças de três municípios. “ É com muita alegria que Brasiléia sedia abertura do Censo Escolar 2022, recebemos os nossos municípios vizinhos. Quero dizer que o Censo é uma ferramenta indispensável para que os diversos atores educacionais e a sociedade em geral possam conhecer a situação educacional do nosso estado, do nosso município, de modo acompanhar a efetividade das políticas públicas. Ele quem traz os recursos para FUNDEB, PENAT, PNAE, PDDE”, disse.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários