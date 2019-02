A delegação do EC Bahia desembarcou em Rio Branco no início da madrugada desta terça feira (12), para o confronto com o Rio Branco Fc, pela Copa do Brasil, amanhã, na Arena da Floresta.

O time baiano não divulgou a relação dos jogadores que toruxe, mas domingo, ainda em Salvador, depois de derrotar o Jacupiense por 3 x 0 pelo campeonato bainao, o técnico Ederson Moreira disse que traria força máxima para buscar a classificação fora de casa.

No Estrelão, o técnico João Mota comanda hoje a tarde o treino de apronto no CT José de Melo, quando então irá definir o time titular.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em 2007, pela série C. Na ocasião, o Bahia venceu a partida de ida na Fonte Nova, mas perdeu a volta na mesma Arena da Floresta onde vai jogar amanhã.

Os ingressos para o jogo estão disponíveis nas lojas do supermercado Araújo ao preço de R$ 30,00.

antes de Rio Branco x Bahia, entram em campo Galvez x ABC, também pela Copa do Brasil.

Por Jairo Barbosa, para o oaltoacre.com